Astérix l'Européen au Château de Malbrouck et Alexandra Tobelaim Nest

Astérix l'Européen est la prochaine grande exposition au Château de Malbrouck dès la réouverture du site. Nous l'évoquerons avec Dionen Clauteaux, directeur éditorial des Editions Albert René et Patrick Weiten président du Conseil Départemental de la Moselle. Ce sera après le journal régional présenté par Sébastien Souici, auparavant Alexandra Tobelaim directrice du Nest à Thionville sera en ligne avec nous pour un week-end de mobilisation et nous débutons le 18/19 comme chaque jeudi avec Jean-Pierre Jager, à la Une et dans le 817 numéro de La Semaine.