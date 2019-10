Astic Emballage, une entreprise ligérienne au VITEFF, avec C. Astic, PDG

De la caisse carton au cerclage et agrafage en passant par le film plastique ou le calage, Astic Emballages, offre un réseau national de professionnels de l'emballage pour accompagner ses clients dans leur organisation logistique.

Comment cette entreprise née il y a plus d'un siècle se développe-t-elle encore aujourd'hui ? Services supplémentaires, maillage du territoire et participation à des salons comme le VITEFF dans quelques jours...

Toutes les explications avec Christophe Astic, dirigeant de la société Astic Emballages.