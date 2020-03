Atanase Périfan - Voisins solidaires : encourager la solidarité en période de coronavirus

Invité : Atanase Périfan, fondateur de la "Fête des voisins" et président de Fédération européenne des solidarités de proximité et créateur de l'association "Voisins solidaires"



En ce temps de crise sanitaire, comment peut-on être utile? Comment peut-on mettre à profit le temps dont on dispose ?

Atanase Périfan présente le kit de solidarité Coronavirus : des outils simples et efficaces pour pratiquer la solidarité de proximité entre voisins et nous fait part de belles initiatives qui ont vu le jour récemment dans la région.