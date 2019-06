ATD Quart Monde et les droits de l'Homme à Bruxelles

Georges de Kerchove a passé quarante-cinq ans au sein d'ATD Quart Monde en Belgique. Avocat, il croyait avoir grandi loin de la pauvreté. Il a découvert le devoir être avant tout présent auprès des plus fragiles comme personne et non seulement comme juriste. Depuis, il a sans cesse cherché à redonner une parole à celui qui en est privé, pour qu’il redevienne un citoyen et non plus une ombre modelée par la honte et l’indifférence.

Son livre « Rue des Droits de l’Homme » vient d'obtenir le prix international de la Revue des Droits de l'Homme.