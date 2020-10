Attaque dans une église à Nice : l'évêque d'Angers appelle à "nous unir à cette épreuve"

Les catholiques sont sous le choc après l’attaque meurtrière ce jeudi 29 octobre dans une église à Nice. Trois personnes ont été tuées à coups de couteau dans la basilique Notre-Dame. L’assaillant, qui aurait crié « Allah Akbar », a été blessé et interpelé par la police.

Un contexte de tensions

Cette attaque survient dans un contexte particulier, deux semaines après le meurtre de l’enseignant Samuel Paty, tué pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet.

L’hommage rendu à ce professeur par Emmanuel Macron a mis de l’huile sur le feu, suscitant la colère dans plusieurs pays musulmans, avec des manifestations et des appels au boycott des produits français.

"S'unir dans la pensée et la prière"

Dans ce contexte tendu, l’évêque d’Angers appelle à l’unité. Pour Mgr Delmas, « notre premier devoir est de faire une pause dans nos occupations, dans nos préoccupations du moment, et de nous unir à cette épreuve qui nous touche tous. »

« Nous sommes invités à porter dans notre pensée et, si nous sommes croyants, dans notre prière, ces trois personnes qui ont trouvé la mort dans cet horrible attentat », poursuit-il.



"Être plus que jamais des artisans de paix"

« Nous portons également la communauté catholique de Nice, mais bien au-delà, dans toute la France, ajoute l’évêque. Nous pensons aussi à notre pays, qui est blessé, dans ce nouvel évènement dramatique, après la mort de cet enseignant il y a moins de 15 jours. »

« A cette pensée peut s’adjoindre notre prière. A la veille de la fête de la Toussaint, nous demandons, pour toute personne de bonne volonté, que l’Esprit-Saint nous donne la force de faire de chacun, et plus que jamais, des artisans de paix, dans la justice et dans la vérité. Nous lui demandons de renouveler les chrétiens dans leur témoignage évangélique. »

« Ce jeudi à 15 h, toutes les églises de France ont fait sonner le glas. Nous nous souvenons que c’est à cette heure que Jésus est mort sur la croix. Que l’offrande de sa vie nous entraîne dans la résurrection et nous enracine dans une authentique espérance », conclut Mgr Delmas.