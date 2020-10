Attaque à Nice: 3 morts et plusieurs blessés

Une attaque au couteau a eu lieu dans le secteur de la basilique Notre-Dame de l’Assomption, à Nice, aux alentours de 9 heures, vendredi 29 octobre.

Trois victimes et plusieurs blessées, selon une source à RCF. Les deux victimes sont un homme et une femme qui étaient à l'intérieur de la basilique. "Il y a une troisième personne dont le pronostic vital est très engagé dans un bar en face de l'église" dit Christian Estrosi. L'antenne du Raid est en intervention à l'intérieur de l'église. Les polices nationales et municipales sont intervenues et l’auteur des faits a été interpellé. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron, est attendu dans la journée.

Un périmètre de sécurité est mis en place. Ne vous rendez pas dans le secteur.

Les réactions ne se sont pas fait attendre. Une minute de silence vient d'avoir lieu à l'Assemblée nationale.

Le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti s'est exprimé: "Immense émotion. Je vais me rendre sur place avec le ministre de l'Intérieur" dit-il. Eric Ciotti qui décrit une attaque qui "ressemble en tout point à une attaque terroriste".

Le maire de Nice Christian Estrosi demande "la mise sous surveillance de tous les lieux de cultes" et a fait fermer les églises.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Pour la députée Marine Brenier: "Notre-Dame vient d’être frappée par une attaque terrible, qui semble être un attentat terroriste. Infinie tristesse."

Le maire de Cannes, David Lisnard, s'est exprimé aussi sur les réseaux sociaux: "Encore un effroyable attentat. Dans une Eglise, à Nice. Je ressens effroi et émotion mais c'est la détermination farouche et froide à éradiquer ce fléau qu'il faut exprimer. Soutien aux familles des victimes et félicitations aux policiers qui ont interpellé l'auteur."