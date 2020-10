Le confinement acte 2 est opérationnel depuis ce vendredi pour lutter contre la Covid-19.

Quelle vie diocésaine et paroissiale possible pendant cette période de quatre semaines, voir plus si nécessaire ?

L'Évêque de Nevers présente l'organisation qui se met en place localement.

Il s'exprime également dans le contexte des attaques terroristes en France, dont la dernière vient de faire

trois victimes jeudi matin en l'église Notre-Dame de l'Assomption à Nice.