Atteinte de la mucoviscidose, Fiona Malagutti croque la vie à pleines dents

Faire de son handicap une force, c’est le moteur de Fiona Malagutti. La mucoviscidose dont elle est atteinte ne l’a pas empêchée de traverser l’Amérique Latine et de gravir une montagne bolivienne de la Cordillère des Andes culminant à plus de 6000 mètres d’altitude. Et la semaine dernière, avec l’association qu’elle a créée, « Muco sans frontières », elle a gravi le Mont-Blanc avec deux autres "mucos".

Fiona Malagutti raconte tout ce voyage dans son livre « A couper le souffle, une vie de sommets avec la muco » publié aux Editions de la Martinière.