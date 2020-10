On attend la prime COVID à l'hôpital de Chinon !

Le guichet santé 41 étend son action dans le Loir-et-Cher. Cette structure qui accompagne les usagers dans des réclamations qui touchent à la santé réalisent maintenant des permanences à Vendôme et Romorantin.



on fait le point complet sur la situation du centre hospitalier de Chinon ... qui prévoit un déficit global de 8.3 millions d'euros pour 2020. On entendra notamment Jean-Luc Dupont... maire de Chinon et président du conseil de surveillance de l'hôpital.



La situation devrait s'améliorer demain en Touraine avec un ciel qui se dégagera en cours de journée. Par contre la grisaille restera bien présente dans le Loir et Cher avec un vent bien soutenu, des rafales de plus en plus fortes de secteur Sud-Ouest.

18° dans le Loir et Cher demain après-midi et 19° dans l'Indre et Loire.