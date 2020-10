Attentat à Nice: un appel à l'unité de l'imam Tareq Oubrou

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

"Cet acte vise le chaos, la séparation non seulement entre les musulmans et la société et les musulmans et leurs frères catholiques." Réagissant à l'attaque qui a eu lieu jeudi 29 octobre à Nice, l'imam Tareq Oubrou dénonce une "​barbarie inqualifiable". S'il qualifie de "terrible" cette "situation de voir sa religion souillée par cette monstruosité, cette barbarie inqualifiable", il exprime aussi sa solidarité avec les catholiques : "Nous sommes très peinés car ça touche une commuanuté que nous aimons beaucoup, la communauté des catholiques."

Auteur de plusieurs essais sur l'islam contemporain, dont, en 2019, "Appel à la réconciliation. Foi musulmane et valeurs de la République française" (éd. Plon), Tareq Oubour rappelle la richesse du dialogue interreligieux, en particulier dans les années 70 et 80. "Nous avons été initiés dans un dialogue interreligieux avec nos frères et prêtres catholiques." Pour l'essayiste, "il ne faudrait pas céder à cette tentative de repli et de division".