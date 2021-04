Au café des assos - Épisode 24 : Sainte-Hélène-Sur-Mer

Tous les mercredis à 11h30, les samedis à 18h30

“Au café des assos” est un magazine hebdomadaire dédié aux associations du Morbihan. L’idée est de se retrouver dans un café d’une commune et d’y inviter quelques associations de la commune à parler de leurs activités et actualités Dans un style table ronde conviviale, les interviews se croisent et les invités interagissent. L’émission met en valeur les richesses humaines et sociales qu’offrent les associations et ceux qui les font vivre. Une émission empreinte de joie et de bonne humeur, un lieu de service avec des annonces pratiques, des rendez-vous, des appels à bénévoles.