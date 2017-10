Au Centre de Goutelas, les personnes démentes sont des artistes

Jusqu'à Noël, le Centre Culturel de Goutelas, près de Boën, expose les tableaux de personnes reconnues comme démentes.

Cette exposition vise à changer le regard de la société sur celles-ci.

Elle se relie aussi à un ensemble de propositions de l'équipe de Goutelas.

Marie-Claude Mioche et Irène Guillot, présidente et secrétaire du Centre Culturel, s'en expliquent pour RCF, en dialogue avec Vincent Berthet.

Pour contact avec Goutelas, www.chateaudegoutelas.fr, et 04 77 97 35 42



© Marie-Claude Mioche clichés Le Progrès