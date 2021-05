Au coeur de l’Institut Néel

À l’approche de l'évènement “Louis Néel, 50 ans après le Nobel” qui aura lieu les 10 et 11 juin prochains, une émission entièrement consacrée à l’Institut Néel qui nous a ouvert ses portes, le temps d’un après-midi. Vous commencerez votre immersion dans ce laboratoire de recherche fondamentale en physique de la matière condensée avec une interview de Laurence Magaud, Directrice de l’institut. Accompagnée de Florence Fernandez, chargée de communication de l’institut et du CNRS, vous allez ensuite faire la rencontre de nombreux chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs, doctorants et techniciens qui travaillent sur un vaste domaine scientifique allant du magnétisme à la supraconductivité en passant par la nanoélectronique quantique.

