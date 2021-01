Au coeur des centres de dépistage et vaccination Covid 19 de Gerland

le Palais des Sports de Gerland a démarré commedernier et depuis ce temps a effectué plus de(dont 10 000 cas positifs).

Le centre de vaccination a quant à lui ouvert le 14 janvier, il s'est organisé dans des délais très brefs pour la logistique, le médical et paramédical. Il est à noter que le flux ne se croise pas avec le centre de dépistage, les populations étant complètement différentes.

Le centre de dépistage fonctionne sans rendez-vous, de 8h30 à 17h. Il ne pratique que des tests PCR.

Le délai de résultat est actuellement à 70% en moins de 8h, 90% en moins de 12h et 100% en moins de 24h. Actuellement les flux sont peu tendus en dépistage.

Le centre de vaccination fonctionne sur rendez-vous, pris en ligne sur Doctolib. Il est ouvert de 8h30 à 20h. Beaucoup de personnel est investi à la vaccination : trois médecins assurent les consultations pré-vaccinales, et 7 infirmier(e)s pratiquent les injections. Ainsi 460 personnes ont été vaccinées depuis jeudi dernier. Le chemin vaccinal est un peu plus long que pour le dépistage, et dure entre 20 et 30 minutes au total.

Après la première injection, les personnes patientent en observation une quizaine de minutes et obtiennent dans la foulée un rendez-vous pour le rappel, qui doit intervenir 4 à 5 semaines plus tard.