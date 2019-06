Au fil de la vie: Cinécure - 22 juin 2019 à 13:10

Le mercredi i 13h10 et 18h10, le samedi à 13h10

L'abbé Charles Declercq (outre ses fonctions au service Communication du Vicariat de Bruxelles et dans une Unité pastorale à Bruxelles) est passionné de cinéma mais aussi par la Bible. Il voit en ces deux domaines l'importance de l'art de la narration et de la "théologie narrative". Il vous propose chaque mercredi et samedi un regard sur l'actualité cinématographique et sur une sélection de films qui sont projetés dans les salles, tout particulièrement ceux qui sont à l'affiche cette semaine et, de temps en temps, un rappel de l'un ou l'autre film toujours à l'affiche. Il interviewe régulièrement un(e) invité(e) ou met en exergue un thème en fonction de l'actualité ou de présenter un film particulièrement remarquable du patrimoine cinématographique qu'il vient de voir en DVD ou en Blu-Ray. Vous pourrez trouver des chroniques supplémentaires et/ou plus développées sur le site www.cinecure.be.