Cette semaine nous vous présentons l'association " Au Fil de Loire " qui a pour but de mettre en valeur le territoire ligérien à travers des activités culturelles et festives.

Basée à Chouzé sur Loire, et créée en 2015 , elle a participé récemment au Festival de Loire à Orléans en septembre dernier et elle organise prochainement un rendez-vous le 8 novembre à Chouzé sur Loire dans le cadre des festivités de l'été de la St Martin.

Pour en parler nous recevons sa présidente: Michèle Lesigne.

http://aufildeloire37.blogspot.com

facebook.com/aufildeloire