Au rendez-vous des pin-up, un autre regard sur les femmes!

Depuis bientôt 10 ans, Jenny s'est donné une mission : rendre belle les femmes! Et ce, grâce à sa passion pour le vintage et les années 50-60. Après une première boutique à Moulins, elle a ouvert voici deux ans son studio photo à Saint-Pourçains sur Sioule. Dans des décors des anénes 50, habillées, maquillées et coiffées, ses clientes sont le temps d'une pose, les reines d'un jour passé.