Vous êtes bien à l’écoute de RCF et c’est l’heure de votre rendez-vous du mardi matin sur la vie associative tourangelle. Cette semaine, nous recevons l’association Au sein des femmes, à l’occasion d’Octobre Rose, manifestation destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein. Christine Gaumain-Massé et Marie Deluce sont aujourd’hui nos invitées et nous allons notamment voir avec elles les activités et les objectifs de cette structure dédiée à la lutte et à la prévention contre cette maladie. On se retrouve tout de suite !