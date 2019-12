Au service de la rencontre européenne de Wroclaw, les volontaires

Alors que la 42ème rencontre européenne des jeunes s'ouvre ce samedi 28 décembre 2019 à Wroclaw, dans l'ouest de la Pologne, environ mille jeunes sont déjà sur place depuis 2 jours: ce sont les volontaires, qui donnent de leur temps pour accueillir et orienter les pèlerins. Parmi eux, une cinquantaine de Français… Et pour tous, c'est une joie . Selon Damien, cela premet de "prendre le pouls de la rencontre 2 jours avant, de découvrir la ville avant que les autres arrivent et puis d'être un peu au serevice pour aider la communauté". Julien témoigne des amitiés qui se nouent et perdurent de rencontre européenne en rencontre européenne. Un reportage de Marie-Charlotte Laudier.