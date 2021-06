Au Torrent, une maison pour que les enfants puissent reprendre la route...

La Maison Au Torrent installée à Gacé dans l'Orne, propose d'accueillir pour plusieurs semaines ou plusieurs mois ces élèves en rupture familiale et scolaire pour leur redonner confiance et estime d'eux-mêmes. Scolarisés dans les établissements alentours, ils sont accompagnés la semaine par une équipe de bénévoles et peuvent ainsi, le week-end, rentrer dans de bonnes conditions dans leurs familles. "Il suffit de pas grand-chose pour décrocher, constate le P. Gabriel Villemain, le fondateur d'Au Torrent, mais si on s'y prend à temps, c'est aussi assez rapide de raccrocher." Du 23 au 27 aout prochain, au sein de l'établissement St François-de-Sales à Alençon, l'association propose une cession de rattrappage en vue de débutter l'année scolaire à venir sur de bonnes rails.