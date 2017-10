Au travail, les inégalités entre hommes et femmes perdurent

Du 3 au 9 octobre, se tient la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Un sujet très prégnant dans le monde du travail.

Emmanuel Macron a fait de l'égalité homme femme l'une des priorités de son quinquennat. A tel point que le président de la République a fait de ce sujet une grande cause nationale. Du 3 au 9 octobre, se tient justement la semaine de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.



Une inégalité de salaire entre hommes et femmes

Dans ce domaine, le verdict est sans appel. De nombreuses inégalités sont encore à déplorer. Aujourd'hui par exemple le temps partiel serait encore trop subi par les femmes. Un tiers des femmes travaillerait donc à temps partiel. C'est bien plus que pour les hommes. Par ailleurs, seulement 17 % des postes de direction en entreprise seraient occupés par des femmes.

"Sur un plan professionnel, il y a toujours une inégalité de salaire. Sans aucune raison, il y a encore près de 10 % d’inégalités entre les femmes et les hommes. C’est inexplicable. Il n’y a pas de raison. Il y a encore l’image que les maths, les sciences, sont plutôt pour les hommes que pour les femmes. Il y a quelques années, un manuel scolaire présentait encore Marie Curie comme la collaboratrice de son mari, alors qu’elle a eu deux prix Nobel" explique Huguette Klein, directrice de l'association "Réussir l'égalité femmes hommes" qui oeuvre notamment en milieu scolaire.

Miser sur l'éducation pour réduire les inégalités

Face à un tel constat, quelles solutions ? Interrogée par Alice Forges, elle ajoute que "l’éducation, et que les politiques s’emparent de la chose. Au niveau de l’école, il faut que l’égalité fille garçon soit enseignée. Cela doit faire partie du programme de formation des professeurs. Il faut faire comprendre aux hommes que tout le monde a à gagner de l’égalité homme femme, et que ce ne sont pas seulement que les femmes veulent faire le boulot des hommes ou les supplanter. Une société égalitaire marche mieux quand on marche ensemble"

A noter que mercredi 4 octobre, Marlène Schiappa, secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes, et le premier ministre Edouard Philippe ont lancé le "Tour de France de l'égalité", qui vise à recueillir paroles et témoignages à ce sujet dans toutes les régions, afin d'élaborer de futures politiques publiques.