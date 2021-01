Aubenas : "la solidarité est plus contagieuse que la COVID !"

A Aubenas, Farid Mahiedine et son épouse Delphine ont créé l'association "Solidarité et Entraide" pendant le premier confinement. Rapidement une compimatoin solidaire est née sous l'impulsion de Djoe Beretta, rappeur et producteur local, "Chapeau". En décembre dernier est sortie la compilation "Chapeau 2" avec près de 70 artistes de toute la France, zom sur un élan solidaire inspirant.