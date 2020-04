le samedi à 11h45

Le magazine de l'audio digital ! Chaque semaine découvrez les meilleurs podcasts du moment et quelles sont les dernières tendances du monde de l'audio digital ! Qu'est-ce que l'audio digital ? On regroupe sous ce terme toutes les pratiques audio numériques sur le web ! Cela comprend les pratiques propres à la radio : écoute en stream, ré-écoute, podcast natif... Mais aussi l'écoute de la musique en ligne par la création d'une playlist mp3 ou un flux généré par une plateforme telle que Deezer ou Spotify. Ou encore les applications audio : assistants vocaux, traducteurs de langues, coaching personnel... Et ce n'est pas fini : les livres audios, la commande vocale... Et demain avec l'arrivée de l'audio digital dynamique des applications que vous n'imaginez pas encore ! Qu'est-ce qu'un podcast ? Le podcast est une émission audio disponible en écoute sur le web. S'il s'agit d'une série, il est généralement possible de s'y abonner. On distingue deux types de podcast. Le podcast replay ou de ré-écoute correspond à la mise à disposition sur le web d'une émission préalablement diffusée dans le flux audio d'une station de radio. Le podcast natif correspond à la mise en ligne d'une émission dont la première diffusion est nativement sur le web. Le podcast natif qui offre une plus grande liberté à son créateur est de plus en plus plébiscité par les internautes. Les podcasts natifs sont généralement disponible sur des plateforme de podcasts (Binge, Nouvelles écoutes, Arte Radio...) ou via des applications qui permettent de s'y abonner (I-tunes, Google Podcast...)