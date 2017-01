Aujourd'hui 2 fÃ©vrier est la journÃ©e mondiale de la vie consacrÃ©e, le BILLET RCF Bordeaux

Comment en effet le message évangélique aurait il pu parvenir jusqu'à nous sans ce don qu'ils ont fait de leur vie pour nous le transmettre ?

Quel émerveillement que de penser à ces générations de prêtres, de moines, de moniales et de religieuses qui se succèdent depuis bientôt deux mille ans, sans aucune filiation directe d'ailleurs. Ils ont transmis clairement ce message à toutes les époques et aux quatre coins du monde, traversant toutes les persécutions, depuis l'Empire Romain jusqu'à l'islamisme radical d'aujourd'hui, en passant par la révolution française et le goulag communiste. Ils sont moins nombreux dans nos pays ces temps-ci, mais toujours bien présents et toujours plus nombreux dans le monde.

Bien sur, ils n'ont été et ne sont que les instruments humains de l'Esprit Saint, mais songeons aujourd'hui à la beauté intérieure de chacun de ces personnages, en commençant par ceux que nous connaissons ou avons connus. Je pense à cette sœur consacrée si douée pour la catéchèse des enfants et qui a su nous aider à transmettre la foi à chacun de nos enfants. Je pense à ce curé de campagne dont la foi était si vive qu'elle pénétrait en permanence tout son être et que j'ai fini par en faire saisir définitivement l'évidence. Et chacun de nous peut évoquer pour lui même de tels souvenirs.

Bien sûr, comme dans toute aventure humaine, le péché est là et peut parfois tout gâcher. Nous le savons et il y a hélas aussi des exemples.

Mais aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes merveilleuses qui témoignent de leur mieux de l'amour du Christ et remercions les pour les bienfaits dont elles nous permis de bénéficier. Elles le méritent vraiment. Et prions pour que, parmi nos enfants, la génération suivante se lève. Car les parents de consacrés nous font aussi un don merveilleux en laissant leurs enfants suivre cet appel.

Merci aux consacrés

Georges Haushalter