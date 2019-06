AURA SPI RCF63 L'abbaye de Mozac

L'abbaye de Mozac se situe près de Riom dans le département du Puy-de-dôme.

Une abbaye fondée à la fin du VIIème siècle. Elle s'est ensuite rattachée à l'abbaye de Cluny en 1095. On peut traverser le temps et les époques à l'intérieur de cette abbatiale. C'est ce que nous fait découvrir Chloé Vernet accompagnée de Daniel Jean, adjoint à la culture et au patrimoine de la commune de Mozac.