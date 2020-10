AURAREP RCF 42 le golf municipal de Saint-Etienne

Comme chaque mercredi on découvre une richesse qui fait la fierté de notre région. Nous prenons la direction de la loire à 5 minutes du centre ville de saint etienne un écrin de verdure de 75 hectares au coeur du golf municipal de la ville qui fête ses 35 ans cette année. Philippe LOUAT club en main est allé à la rencontre de Julien un des responsable de la socièté qui gère la structure





et le golf municipal de saint etienne s'agrandit en plus du 18 trous du début un nouveau parcours 9 trous va voir le jour anisi qu'un mini golf de 1 000 m2 accessible dès le printemps prochain