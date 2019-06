AURAREP Talent - 43 - Nicolas Savoye, l'Atelier des inventions géniales

Tous les mercredis nous partons à la découverte d'un talent de notre région..Aujourd'hui on va vous faire rencontrer un artisan qui prolonge ses rêves d'enfants...Inventeur et bricoleur, Nicolas Savoye (prononcer Savoï et non Savoie) a créé près du Puy en velay l'Atelier des inventions géniales dans lequel il propose au public de savoir réparer, construire toutes sortes d'objets. Il a lui-même achevé de droles de réalisations, comme des vélos volants. Faisons connaissance avec ce jeune inventeur. Reportage de Stéphane Marcelot



BOB



Et pour en savoir plus sur les prestations de ce jeune artiste, rendez vous sur le site poesiemecanique.fr