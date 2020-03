Aurélie Chatagnon de la conférence Saint Vincent de Paul : appel à l'aide !



Ce sont quelques 50 000 conférences Saint Vincent de Paul à travers le monde qui aident, au plus près, des personnes en grande précarité.



A Saint-Etienne elles sont au nombre de 17 et Aurélie Chatagnon est responsable communication de celle qui couvre les territoires de Tarantaize, Tardy, Beaubrun et La Cotonne.

En ce moment elle un peu au four et au moulin pour que les livraisons d'aide alimentaire continue à tout prix pour les 35 familles suivie par l'association dans ces quartiers.

Surtout elle est très inquièrete que ces livraisons se poursuivent alors que beaucoup de bénévoles, habituellement sur le pont, doivent rester chez eux du fait du confinement.



Elle lance un appel à 5 personnes jeunes pour venir l'aider.