Autonomie planners accompagne les familles dans le maintien à domicile

Le coeur du projet d'Autonomie Planners est de favoriser le maintien à domicile des seniors en organisant une présence régulière et en apportant des conseils.

Souvent en effet, les entrées en EHPAD se font un peu rapidement, ce qui induit une perte d'autonomie pour les personnes.

L'idée de ce projet est d'être au plus proche des besoins et des envies des personnes qui sollicitent Autonomie Planners pour créer une proposition "sur mesure", adaptée à la personnalité, à ses capacités et à son budget.

Autonomie Planners fait aussi le lien et peut coordonner le travail des intervenants extérieurs (infirmiers, aides à domicile etc.), en relation avec l'environnement familial. La société a aussi fait un travail de référencement de prestataires et d'accompagnants susceptibles de fournir aux seniors des services.

Enfin Autonomie Planners s'attache à être la personne de confiance du senior accompagné, notamment en se rendant régulièrement au domicile pour faire un point de situation et ajuster les prestations ou les conseils selon les besoins.

Après un premier contact via le site internet ou par téléphone, une visite de rencontre est proposée qui est gratuite. Elle va servir à déterminer sur quelle partie va porter l'accompagnement, et si une aide est requise sur la mise en place des moyens.

Pour en savoir plus, consultez le site lesautonomieplanners.com/agence-lyon