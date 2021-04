Autour du football, une "Union Européenne" ?

Émerveillement cette semaine dans le monde politique : l’Union Européenne n’aurait jamais aussi bien porté son nom. Je n’avais pas souvenir d’une telle unanimité de la part des gouvernements européens, tous ou presque, des élus de tout bord, des membres de l’opposition de tous pays… Ah oui ! Quelle hégémonie incroyable, quel engouement !



Histoire de ne pas trop relever le niveau non plus, cette union, qui est tout sauf de façade, se manifeste… pour du football. Enfin, « Union » il faut le dire vite, puisque cela s’est surtout fait entendre dans les pays de ce qu’on appelle en football le « Big 4 » (Angleterre, Espagne, Allemagne et l’Italie) + la France. Refroidissant les ardeurs, l’Union Européenne elle même, en temps qu’instance, ne se mouille pas. Ce n’est apparemment pas son rôle de trancher la question.



Je vous passe les détails sur cette histoire de SuperLeague européenne, d’autres en parle bien mieux que moi. Et pour avoir une vue d’ensemble, évidemment, un tour chez nos amis de Toute L’Europe ne sera pas de trop.



Toujours est-il que lorsqu’une poignée de clubs ultrariches (6 anglais, 3 espagnoles et 3 italiens) veulent créer une ligue dite « fermée », sans montée ni descente, pour jouer dans leur coin, il est épatant de constater l’alarmisme général provoqué par cette annonce. Sur la scène européenne où se défendent les meilleurs équipes et les meilleurs joueurs (et joueuses, cela vaut aussi pour nos championnats féminins), il n’est jamais rare de constater que le Football n’est plus un simple sport, depuis longtemps, mais un levier d’action politique économique et culturel. Et ce n’est pas nous, derniers champions du Monde en date qui pouvons dire le contraire.



De fait, tout le monde, excepté les protagonistes, est contre ce projet tentaculaire, du moins sur le papier. Résultat : en 3 jours ça fait pschiiiit et tout le monde est content.

Oui.

Bon, passons sur le bal des hypocrites qui appellent à préserver un football populaire, venant au soutien du grand architecte du foot européen, l’UEFA, domicilié en Suisse, et qui fait la pluie et le beau temps.



Et avec comme principal financeur de cette Super League la Banque américaine JP Morgan, qui, pour rappel, a fait connaître au commun des mortels ses multiples talents en 2008, les motivations de ce rejet pourraient-être ailleurs, prônant moins le maintien à portée de main la manne financière qui en découlerait que l’esprit universel du foot...



Concluons sur un constat, qui ressort de ce grand bazar continue de 72h : lorsque l’on voit nos éminences grises sonner le branle bas de combat sur ce dossier, c’est finalement que quand ils veulent, ils peuvent. Vivement que les autres problématiques phare de la construction européenne profitent de cette énergie...