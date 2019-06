Aux Sables, hommage national aux sauveteurs de la SNSM

Les Sables d’Olonne ont rendu le 13 juin 2019 un hommage national aux sauveteurs de la SNSM…



Emmanuel Macron a présidé, en fin de matinée, la cérémonie à la mémoire des trois sauveteurs en mer morts vendredi dernier aux Sables d’Olonne dans une opération de sauvetage. Ce matin devant le fort Saint Nicolas, à La Chaume, le président de la République a remis la légion d’honneur aux trois marins morts à titre posthume et aussi aux quatre rescapés. Une cérémonie émouvante en présence des familles et de très nombreux sauveteurs. Le reportage de Clément Guerre….

Le préfet de Vendée a attribué la médaille d’honneur pour actes de courage et de dévouement aux pompiers et aux élèves de l’Institut Sport Océan aux Sables d’Olonne, qui ont porté secours aux sauveteurs de la SNSM la semaine dernière.