On avance toujours masqué rue Sainte Catherine et Porte Dijeaux

"J’ai décidé d’obliger le port du masque dans ces deux rues tous les jours de 12h à 19h", explique la préfète de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine, Fabienne Buccio . "Comme toujours, on essaie d’avoir du bon sens et d’être logique. On est tellement serré qu’on est comme sur un marché ou dans un centre commercial ; c’est donc la même logique qui s’impose pour ces deux rues particulièrement commerçantes de Bordeaux. "

Concernant la vaccination, environ 3 millions de personnes sont vaccinées à ce jour en Nouvelle-Aquitaine, soit 49,5 % de la population, mais il reste encore environ 15 % des plus de 75 ans - soit les plus à risque - qui ne le sont pas.

Le directeur de l’ARS Nouvelle Aquitaine Benoît Elleboode et la préfète ont donc décidé de lancer une campagne de communication régionale pour inciter la population à se faire vacciner, surtout avec l’arrivée du variant Delta, 40 % plus contagieux.

"Ce qui nous inquiète, c’est que ce variant Delta comme le virus en général, se met en sommeil pendant l’été et il resurgit en septembre – octobre, quand les températures sont moins propices," commente Benoît Elleboode. "C’est pour ça qu’il faut absolument se faire vacciner cet été pour que lorsque le virus réémerge à la rentrée, il trouve un mur d’immunité collective grâce à la vaccination."

En attendant, la vigilance est de mise, notamment concernant la fête de la musique ou l’Euro de football : les bars et restaurants pourront accueillir des musiciens ou faire des projections de matchs, mais il leur faudra éviter à tout prix les attroupements dans les rues. Il n’y aura pas d’installations de Fan zone.