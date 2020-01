Avancées scientifiques et sciences participatives

Cette émission vous propose une chronique d’Hoby qui réagit à une brève du CNRS publié en décembre 2019 sur les possibles effets de la qualité de l’air sur le cycle menstruel des femmes (http://www.cnrs.fr/sites/default/static.rcf.fr/press_info/2019-12/2019_12_16_CP_...). Elle se poursuit avec l’intervention de Camille Berruyer, notre invitée, doctorante à l'ESRF (European Synchrotron Radiation Facility) en archéologie qui utilise les avancées techniques et informatiques pour étudier les momies animales de l’Egypte d’il y a 2 000 ans. Elle a notamment découvert une momie de crocodile de 1,20m de long dans une jarre qui a permit d’en savoir plus sur les pratiques sociales et rituelles liées à la momification des animaux à cette époque. Nous terminerons par un reportage de Marcela et d’Emilie sur le comptage des oiseaux organisé par la LPO, une enquête à laquelle nous pouvons tous participer pour faire avancer la recherche et récolter de précieux indices sur les événements liés aux changements climatiques. Pour participer vous aussi, rendez-vous sur le site https://www.oiseauxdesjardins.fr/index.php?m_id=1127&item=18/, et sur l’application Birdlab.

Une émission présentée par Julie.