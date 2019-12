Avantages et inconvénients des taux négatifs

On parle beaucoup des "taux négatifs", un concept un peu abstrait qui signifie qu'aujourd'hui placer son argent ne rapporte plus, voire -c'est le cas en Allemagne- peut coûter de l'argent. Est-ce un bien ou un mal? Et comment le petit épargnant peut-il protéger son patrimoine dans ce contexte? Pascale Bohn, directrice financière au Crédit Agricole Charente-Périgord et Laurent Pétrequin, directeur banque privée au Crédit agricole Charente Périgord, tentent de répondre à ces questions.