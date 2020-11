Avec Christophe Durand et Odile Labas

La Conférence des évêques de France vient de vivre deux journées de travail synodal avec les délégués diocésains pendant l'Assemblée plénière d'automne 2020. … le but, , il s’agit d’engager les diocèses dans une réflexion permanente sur le fait de cultiver la Terre et se nourrir, à encourager les chrétiens à prendre au sérieux, avec joie et détermination, ce qui est engagé d'humain et par conséquent de divin, dans ces deux axes."» on parle aussi d'écologie intégrale et de l’encyclique Laudate si.



Des témoins ont été invités pour stimuler cette réflexion …Pour le Diocèse de limoges, deux agriculteurs : Odile LABAS à Mérinchal et Christophe DURAND à Augères en Creuse