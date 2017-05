Angelika Bock, responsable des ressources humaines d'ITHAC, nous fait découvrir les changements qui se mettent en oeuvre au service des 350 personnes qui travaillent en entreprises adaptées et ESATT à Saint-Etienne, Montbrison, et Riorges.

Autonomie et polyvalence des travailleurs, adaptation aux besoins nouveaux du monde de l'industrie et des services des structures : des évolutions indispensables et positives !



