« Avec Laudato Si devenir acteur de l’écologie intégrale »

Cet ouvrage co-écrit par : la Chaire Jean Bastaire de l’Université Catholique de Lyon, l’association Oeko-logia à Taulignan et l’Observatoire Diocésain Des Réalités Écologiques à Valence, donne des points de repères efficaces pour évaluer et identifier des enjeux écologiques et propose également une méthodologie de travail utile à des collectifs, des groupes de réflexion ou d’action. Devenons acteurs d’écologie intégrale !

Autour de Caroline Prat



- Mgr PY Michel évèque du Diocèse de Valence

- Fabien Revol, Docteur en théologie et en philosophie, enseignant-chercheur au Centre Interdisciplinaire d’éthique de l’Université Catholique de Lyon.



- Sébastien Dumont , membre d’Oeko-logia et de l’ODRE apiculteur bio, étudiant en théologie



- Sœur Marie Heckmann, membre de l’ODRE, religieuse de saint Joseph, et fonctionnaire à la DDT Drôme.



- Robin Sautter, Pasteur de Romans pour l’annonce du label « église verte » comme lieu de mise en pratique du livre par exemple.

A suivre en direct au Diocèse de Valence Vendredi 22 septembre à 20h au 11 rue du Clos Gaillard ou à écouter sur Rcf Drôme le samedi 23 septembre à 10h03.