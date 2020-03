Avec le confnement, comment prier chez soi ?

Confinement oblige, dimanche il ne sera pas possible de se rendre dans les différentes églises pour prier. Dans cette édition on vous donne des conseils pour pratiquer votre foi de chez vous.



On vous donne aussi une idée de film pour vous occuper pendant votre confinement. Un film pour en savoir plus sur l'Histoire de notre territoire.



Dans le reste de l'actualité, un site pour les orphelins de la police nationale. Le village d'enfant Orphéopolis situé quartier Lahitolle à Bourges. Seules 3 structures de ce type existe en France. Coup de projecteur en fin d'édition.