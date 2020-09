Avec le Défi mobilité, une semaine pour changer ses habitudes de déplacement

Une semaine pour changer ses habitudes de déplacement pour ses trajets domicile-travail et domicile-école ! C’est l’enjeu du Défi mobilité, organisé à partir d’aujourd’hui dans les Pays de la Loire par Alisée, Association Ligérienne d’Information et de Sensibilisation à l’Energie et l’Environnement. Ce challenge est une aventure collective… associations, entreprises, collectivités sont invités à y participer, et à remplacer les trajets en voiture individuelle par des modes de déplacements plus doux. Et la structure qui aura le taux de participation le plus important remportera le défi. Avec un prix à l’échelle du département et un à l’échelle de la région.

La communauté de communes du Pays de Saint Gilles Croix de Vie participe à ce challenge, avec à ce jour une quarantaine d’inscrits. André Coquelin, son vice-président aux transports et aux mobilités nous explique pourquoi.