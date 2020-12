Avec Nathalie Louveau, auteure de "Aude-Carnet de Voyage"

Un tout nouvel ouvrage dans les bacs en cette fin d'année... C'est "Aude-Carnet de Voyage", édité aux éditions du Cabardès et présenté ici par son auteure : Nathalie Louveau.

Entre art graphique et journalisme, avec poésie et tendresse, pendant une année Nathalie Louveau sillonne les routes de l'Aude, observe, annote, dessine, rapporte des impressions, témoigne des rencontres humaines.