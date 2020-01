Avec Siel Bleu, l'activité physique n'a pas de limite

Il n'y a pas d'âge ou de limites pour faire du sport. Une idée que défend le groupe associatif siel bleu.



L'idée a germé en 1997, dans l'esprit de deux étudiants alsaciens en Staps. Pourquoi ne pas proposer des cours de sport aux personnes âgées ? Depuis, l'idée a fait du chemin et s'est généralisée. L'association Siel Bleu propose donc de l'activité physique adaptée aux personnes les plus fragiles.



Pour la nouvelle année, une bonne résolution pourrait donc être de faire du sport en douceur...

C'est ce qu'expliquent Riselène Hami-Eddine, professeure d’Activité Physique Adaptée, également responsable départementale adjointe du Bas-Rhin et Lucile Erb, responsable communication chez Siel Bleu.