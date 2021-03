Avenir énergétique 1/2

Un MIX Electrique 100% renouvelable en France et dans la région Méditerranée à l'horizon 2050, Est-ce possible?

RTE ( Réseau de Transport d'Electricité) et l'Agence Internationale de l'Energie ont publié un rapport qui démontre la faisabilité d'un mix électrique fondé sur des parts d'énergies renouvelables très élevées.

Quelles sont les spécificités et les atouts de la Région PACA, alors que l'Hydroélectricité et le Solaire fournissent déjà 40% des Besoins régionaux.

Invité: Jean-Philippe BONNET/ Délégué de RTE Méditerranée.