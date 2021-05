Bonjour à tous et bienvenue sur RCF Touraine dans votre magazine hebdomadaire sur les associations locales. Cette semaine, nous allons partir en balade avec l’association Aventure Rallye Touristique Tourangeau. François Brito et Laurent Clave, respectivement président et trésorier de cette structure, sont en studio aujourd’hui et nous allons notamment voir avec eux les activités proposées à visée patrimoniale dans un esprit d’équipe et de solidarité. En route pour l’aventure ! On se retrouve tout de suite avec nos invités !