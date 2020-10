Avis en ligne : la plateforme alsacienne Opiclient propose un contre-modèle

Les restaurateurs peuvent-ils se fier aux notes qu'ils reçoivent en ligne ? Parfois injustes ou frauduleux, ces avis visent plus à établir un classement qu'à permettre aux enseignes de s'améliorer. De ce constat est né Opiclient.



Le principe d'Opiclient est simple : après un repas au restaurant ou un verre dans un bar, à Strasbourg, vous pouvez photographier votre addition et remplir un questionnaire d'une trentaine de questions en ligne. En contrepartie, vous recevez des réductions dans des enseignes partenaires.



Objectif : établir un véritable bilan de satisfaction client, pour donner des pistes d'amélioration aux restaurateurs.



Depuis son démarrage, le 2 juin, l'application a attiré 40 enseignes partenaires et près de 750 clients inscrits, dans la zone de l'Eurométropole.



Guillaume Schoenn est le co-fondateur d'Opiclient. Il revient sur les objectifs et les perspectives de son projet, au micro de Benjamin Vernet.