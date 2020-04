Azaytech produit des visières de protection contre le Covid 19

Une association qui a pour objet de promouvoir et d'accompagner l'usage des imprimantes 3D et des technologies numériques novatrices sur le territoire d'Azay-le-Rideau et ses alentours ; Rassembler des membres désirant mettre des compétences au service de la communauté, ou désireux d'en acquérir par les échanges entre les membres et/ou des intervenants extérieurs ; Assurer également l'organisation annuelle d'un salon dédié à la fabrication 3D, en partenariat avec la mairie d'Azay-le-Rideau qui fournit les moyens logistiques ; Organiser ponctuellement des événements public d'information et ses membres peuvent proposer des prestations techniques, qui pourront être rémunérées le cas échéant (au profit de l'association) ; Mettre en oeuvre une structure qui permettra de partager régulièrement du matériel et des compétences, à l'occasion de projets entre membres de l'association.