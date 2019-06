B Masson demande une évaluation du "Lycée 4.0" en Grand Est, livre numérique...

La généralisation des livres numériques dans les lycées de la région Grand Est continue d’avancer, malgré des oppositions politiques et syndicales.



2 notes de la Région Grand Est et du rectorat Nancy-Metz soulignent une forte adhésion au livre numérique dans les lycées. La majorité des lycées souhaite même passer au numérique dès septembre. Ce sera le cas pour 83 % des lycées. Les autres attendront 2020. Les élèves ont accès à des contenus sur leur espace numérique de travail, tels que des cours, exercices, et corrigés... Le groupe d’opposition PS demande une évaluation du dispositif, avant son extension.

3 questions à Bertrand MASSON, conseiller régional, et premier secrétaire du Parti Socialiste 54. (Au micro de Marius SCHNEIDER de RCF Lorraine Nancy)