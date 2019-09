Si on vous dit armée de l'air... Vous pensez instinctivement aux avions de chasses et à leurs pilotes.



Bien sûr il n'y a pas que ce mêtier là dans cette branche militaire, bien au contraire. Et à l'occasion d'une forte activité à la Base aérienne 116 de Luxeuil les Bains, en Haute-Saône, Jean-Baptiste Bornier, RCF Besançon, s'est rendu sur place pour en savoir sur ces métiers de l'ombre.