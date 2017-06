BaccalaurÃ©at: les lycÃ©es du RhÃ´ne se prÃ©parent

J-1 avant le début des épreuves du bac 2017, le jeudi 15 juin 2017. Les élèves peaufinent leurs révisions. Les épreuves des filières ES, L et S débutent avec la philosophie le jeudi, avant l'histoire-géographie le vendredi. Mais les équipes de certains établissements sont aussi sur le pont. Les lycées centres d'examen n'ont que quelques jours entre la fin des cours et le départ des élèves, et les épreuves du bac.



Une logistique importante

Si les élèves révisent, les lycées s'organisent. Les salles d'examen doivent être lavées et aménagées. Le nom des candidats et leur spécialité doivent être indiqués sur des étiquettes collées sur chaque bureau. Les responsables d'établissement doivent aussi répartir les élèves dans les salles et dresser le planning de surveillance. Autant de tâches fastidieuses mais nécessaires au bon déroulement des épreuves.

Le lycée privé Champagnat, à Saint-Symphorien sur Coise dans les monts du lyonnais est centre d'examen depuis 2009. Reportage.