Badis Diab, du foot et ses millions à l'humanitaire et son partage

Badis Diab l’écrit, s’il avait réussi sa carrière de footballeur, « J’aurais certainement été un de ces jeunes et immatures sportifs richissimes, pour qui l’argent, l’alcool, les femmes et la notoriété passent avant tout mais que serais-je devenu personnellement ? ». Dans « Agir pour exister », le drômois revient sur son parcours et les raisons de son engagement dans l’humanitaire.