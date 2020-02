Badminton et Aviron

Onzième numéro de "Parlons Sport" présenté par Jean Rinaud. Une émission centrée sur l'actualité sportive en Charente.



Première partie : Damien Franck et Stéphanie Van Lanen, membres du club de Badminton du Gond-Pontouvre reviennent sur l'organisation du 10eme tournoi national en double, qui a réuni 280 participants ce week-end. Un club convivial et dynamique qui soufflait sa 20ème bougie d'anniversaire.





Deuxième partie : Le club d'aviron d'Angoulême était présent les 6 et 7 février dernier lors des mondiaux d'aviron Indoor à Paris. Benjamin Boux encadrant et bénévole au sein du club, et Pierre aloui vice champion de France junior et 5eme aux mondiaux Indoor, nous font découvrir l'envers du décor et les spécificités de ce sport nautique populaire en Charente.